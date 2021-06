Einschränkungen beim RE19a : Bahn sperrt im Juli Bocholter-Strecke

Hamminkeln/Wesel Ab 5. Juli gibt es Einschränkungen auf der Linie RE 19a wegen Bauarbeiten im Rahmen der Elektrifizierung. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Dies bedeutet, dass alle Bahnfahrten der Linie RE 19a von Abellio in dem Zeitraum von Juli bis Dezember ausfallen werden, kündigt die Bahn an. Für den Sperrzeitraum wird für die Reisenden ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der auf dem gesamten Abschnitt verkehren wird.

Die Busse halten an den folgenden Haltepunkten: Wesel Bf, Bussteig 5; Wesel Feuerdornstraße; Hamminkeln Bf, Bushaltestelle Bahnhof; Hamminkeln-Dingden Bf, Bushaltestelle Bahnhof; Bocholt Bf, Bushaltestelle Bahnhof. Der Fahrplan des Ersatzverkehrsist so ausgerichtet, dass in Wesel Anschluss zur Linie RE 5 besteht. Einzige Ausnahme hiervon ist nach Bahnangaben die jeweils letzte Abfahrt des Tages ab Bocholt. Diese Fahrt hat in Wesel jedoch Anschluss an die Linie RE 19 nach Duisburg.