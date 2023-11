Veränderungen an der Hohen Straße Barrique-Händler Degler gibt sein Geschäft in Wesel ab

Barrique hat in der Weseler Innenstadt eine gewisse Tradition. Bis 2011 gab es ein Geschäft an der Hohen Straße 41. Im Jahr 2013 kam Wolfdietrich Degler aus Freudenstadt im Schwarzwald der Liebe wegen an den Niederrhein und öffnete als Franchisenehmer seinen Laden an der Hohen Straße 10. Genau an dem Tag, an dem die komplett umgestaltete Fußgängerzone eingeweiht wurde.