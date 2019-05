Hamminkelner Unternehmen : Banken stoppen Bonita-Verkauf

Hamminkeln Die Konsortialbanken haben mitgeteilt, dass es derzeit keine ausreichende Mehrheit für die Zustimmung zum Vollzug des Verkaufs des Teilkonzerns Bonita gibt.

Die Marke Tom Tailor darf ihre Tochter Bonita nach derzeitigem Stand nicht verkaufen. Das teilte Tom Tailor am Freitagabend mit. „Die Konsortialbanken haben heute mitgeteilt, dass es derzeit keine ausreichende Mehrheit für die Zustimmung zum Vollzug des Verkaufs des Teilkonzerns Bonita gibt“, hieß es am Abend in einer Pressemitteilung von Tom Tailor. Die Gesellschaft hatte am 20. März mit der niederländischen Victory & Dreams International Holding B.V. einen Kaufvertrag über den Verkauf der Tochtergesellschaft Bonita GmbH abgeschlossen. „Der Vorstand wird sich weiter bemühen, die Zustimmung der Banken zu erlangen, geht aber derzeit davon aus, dass die Erteilung einer Zustimmung unwahrscheinlich ist“, so die Geschäftsführung. Nun würden „strategische Alternativen“ geprüft, hieß es.