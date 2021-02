Führungswechsel in Wesel : Das ist die neue Chefin der Commerzbank

Wesel Julia Tysiak leitet seit dem 1. Februar den Marktbereich Wesel, zu dem auch die Filialen in Rees und Xanten gehören. Seit vielen Jahren arbeitet die 30-Jährige aus Oberhausen bereits in führenden Positionen der Bank.

2007 startete sie ihre Ausbildung zur Bankfachfrau noch bei der ehemaligen Dresdner Bank in Essen . Dort erhält sie 2010 ihren Abschluss und erlebt den Übergang zur Commerzbank AG. Im Anschluss arbeitet sie für ein Jahr als Privatkundenberaterin in Duisburg und anschließend in Oberhausen . Parallel dazu studiert Julia Tysiak und absolviert 2013 erfolgreich die Geeignetheitsprüfung (CMP) zur Filialleiterin.

„Mit großer Freude nehme ich die neue Herausforderung zur Leitung des Marktbereichs Wesel an. Wir wollen weiter wachsen und die Commerzbank am Niederrhein noch stärker positionieren“, sagt sie. „Unsere Kunden können sich mit ihren finanziellen Fragen vertrauensvoll an uns wenden. Wir werden alles tun, um perfekte und individuelle Finanzlösungen zu finden.“ Für die Finanzexpertin steht der Mensch im Mittelpunkt: „Meine Mitarbeiter und ich wollen unsere Kunden so beraten, dass ihre Wünsche ideal angenommen und umgesetzt werden. Was für mich zählt, ist letztendlich die Kundenzufriedenheit. Und dafür setzen wir uns alle ein, mit Spaß an der Arbeit und Freude am Kontakt zu den Menschen.“