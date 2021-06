Band aus Hamminkeln : „5 in Harmony“ sagt Adieu

Hamminkeln Das Quintett, das aus dem Chor Harmonie Drevenack stammt, hört auf. 18 Jahre hat „die Boygroup“ Auftritte absolviert – gekonnt und mit Humor.

„Alles hat einen Anfang und ein Ende.“ So kündigt Marcel Böninger das Ende eines erfolgreichen und beliebten Quintetts mit Sängern aus Drevenack und Umgebung an. Das Vokal-Ensemble habe sich entscheiden, nicht mehr aufzutreten. „5 in Harmony“ – das sind die Dammer Albert Willich und Bernd Ulland, die Drevenacker Klaus Meyer und Wilhard Entrop und der Hamminkelner Marcel Bönniger – sind ab sofort Geschichte.

In den vergangenen 18 Jahre haben die „5 in Harmony“ mit ihrem Gesang, ihrer Konzertchoreographie und der damit verbundenen humorvollen wie bodenständigen Art und Weise viele Auftritte bestritten. Und für zahlreiche schöne Momente für sich und ihr Publikum in der Region gesorgt. „Dafür sind wir Fünf sehr dankbar“, heißt es in einer Mitteilung. Das Quintett bedankt sich nun bei allen Zuhörern, Freunden und Unterstützern für die schöne Zeit mit Gesang und Auftritten. Das Programm und die Stärke der Fünf war A-Capella-Musik der 60er-Jahre, gepaart mit munteren Ansagen und unterhaltenden Szenen. Der Chorleiter als Sänger – das war eine Besonderheit der Gruppe.