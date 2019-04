ASG sät weitere Flächen ein : Bald blüht in Wesel ein Hektar Wildblumen

Wesel Die Saatgutmischung „Blühende Landschaft“ soll Nahrungsgrundlage für Bienen, Schmetterlinge und Co. bieten. Patenschaften für Grünbereiche möglich.

Hier werden die bunten Blumen demnächst aufblühen: 350 Quadratmeter am Brüner-Tor-Platz in der Innenstadt, 200 Quadratmeter an der Buttendickschule, einmal 1000 und einmal 700 Quadratmeter an der Gesamtschule am Lauerhaas, 350 Quadratmeter an der Quadenwegschule sowie jeweils 400 Quadratmeter an der Gemeinschaftsgrundschule Fusternberg und entlang der Straße Am Schornacker. Weitere Flächen sind dann hier zu finden: im Heubergpark (500 und 350 Quadratmeter), Am Feldtor (250), an der Luisenstraße (300), an der Oberndorfstraße (1000), wo im Winter die Pappeln der Säge zum Opfer fielen, am Spielplatz an der Gnadenkirche (250), an der Fischertorstraße (50) gegenüber dem Café, an der Römerwardt nahe dem Sporthafen (100), im Kreisverkehr am Auedamm (100) sowie im Graben entlang des Auedamms (200 Quadratmeter). Damit sei man am Maximum dessen, was der ASG leisten könne, angekommen, so Betriebsleiter Ulrich Streich.