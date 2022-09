Unfallschwerpunkt Dingden : Bahnübergänge: CDU schaltet Verkehrsministerium ein

Dingden Es geht um die Beschleunigung von Vorhaben an der Strecke des Bocholters in Lankern. Das sieht das Ministerium positiv. Ende September soll die Bahn ihre Vorschläge im Hamminkelner Rat vorstellen.

Bei der WDR 5-Diskussion um die Folgen der Bahnunfälle in Lankern und mögliche Vorhaben in Lankernbrok war von der Deutschen Bahn und der Stadtverwaltung angekündigt worden, dass es bis Ende September einen Lösungsvorschlag geben soll. Das Landes- und das Bundesverkehrsministerium wurden von der Stadt eingeschaltet. Nach Angaben von Bürgermeister Bernd Romanski wird im Rat am 29. September die Bahn ihren Vorschlag vorstellen.

Die CDU sieht weiter große Unfallgefahren. In einem Brief an Bundesminister Volker Wissing weist der CDU-Stadtverband mit Norbert Neß, Stadtverbandsvorsitzender, und Fraktionschef Johannes Bauhaus in einem Schreiben vom 1. September darauf hin. „Wir wollen mit Nachdruck zeigen, wie wichtig das Thema ist. Wir wollen den Stand der Dinge von allen Seiten wissen“, sagte Bauhaus am Montag unserer Redaktion. Die Beschrankung Lankernbrok und der Fortgang an den anderen Übergängern sollen priorisiert werden. Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr antwortet nun. Zunächst sei zu prüfen, ob der Bahnübergang Lankernbrok wegen geringen Aufkommens ersatzlos beseitigt werden kann. Dagegen sind Anlieger bisher strikt. Das Ministerium verweist aber auf benachbarte Übergänge als Alternative, etwa Poterey und Liederner Straße. Und dann gelten neue Bahnseitenwege als Verkehrsalternative. Ansatz ist dabei, dass „im ländlichen Bereich und bei geringer Nutzung die Anzahl der Bahnübergänge möglichst zu reduzieren sei.“ Eine Beseitigung von Bahnübergängen sehe man grundsätzlich als die nachhaltigste Lösung an. Auch auf das störend empfundene häufige Tuten der Bahn, gesetzlich vorgeschrieben an technisch ungesicherten Übergängen, geht das Ministerium ein – Motto: weniger oder kaum noch Übergänge gleich leiser.