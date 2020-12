Bahnstrecke von Wesel nach Bocholt : Der Bocholter kann Ende 2021 elektrisch fahren

Wesel/Hamminkeln Derzeit finden an der Bahnstrecke von Wesel nach Bocholt Rodungen für den Bau der Oberleitung statt. Baubedingte Sperrungen sind für das Jahr 2021 zu erwarten.

Die Bahn hatte ihn über den aktuellen Sachstand auf der Trasse des Bocholters informiert. Die ersten Bauleistungen, Oberleitungsarbeiten, vorbereitende Rodung, und Tiefbauarbeiten für das Verlegen von Kabeln, wurden bereits ausgeschrieben und vergeben. Die weiteren Ausschreibungen der Bauleistungen befinden sich derzeit teilweise in der Angebotsphase oder werden noch im Laufe des Jahres veröffentlicht. Betroffen vom Ausbau sind drei Bahnübergänge im Hamminkelner Stadtgebiet.

Seit Anfang Oktober laufen nach Bahnangaben die Rodungsarbeiten entlang der Strecke, diese sollen bis zum Ende der erlaubten Rückschnittperiode, also Februar 2021, abgeschlossen sein. Erlaubt es die Witterung, wird ab Februar auch mit den Kabeltiefbauarbeiten begonnen. Alle Bautätigkeiten sind für das kommende Jahr vorgesehen, was wiederum mehrere Vollsperrungen der Strecke von Wesel nach Bocholt zur Folge hat.

Unternehmensverband will Beitrag 2021 senken

Ratingen : Unternehmensverband will Beitrag 2021 senken

Gebühren in Hamminkeln

Gebühren in Hamminkeln : Müllentsorgung wird großteils günstiger

Bahn repariert gebrochenes Gleis in Grevenbroich

Übergang an der Bergheimer Straße gesperrt

Übergang an der Bergheimer Straße gesperrt : Bahn repariert gebrochenes Gleis in Grevenbroich

Laut Plan wird die erste Sperrung in der Zeit vom 3. bis 7. Januar 2021 stattfinden, was auf Grund des Arbeitsfortschritts der Grünschnitt-Firma schon eine Verkürzung darstellt. Ursprünglich war die Sperrpause ab 23. Dezember vorgesehen. Die nächste Sperrung soll von 3. bis 11. April 2021 stattfinden, kann sich aus heutiger Sicht aber auch um eine Woche verschieben. Sperrung Nummer drei ist in der Ausbauphase vom 5. Juli bis 12. Dezember 2021 vorgesehen.