Polizei sucht Zeugen : Jugendliche rauben 13-Jährigen am Bahnhof in Wesel aus

Jugendliche rauben 13-Jährigen am Bahnhof in Wesel aus

Der Jugendliche wurde in der Nähe des Weseler Bahnhofs ausgeraubt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wesel Eine Gruppe von fünf bis sechs Täter bedrohen den jungen Mann aus Wesel mit einem Messer und verlangen seine Kopfhörer. Als ihm andere Jugendliche zur Hilfe kommen, flüchten sie.

Am gestrigen Dienstag, 23. Februar, gegen 15 Uhr, haben fünf bis sechs unbekannte Jugendliche einen 13-Jährigen auf der Friedenstraße, in Höhe des Treppenabgangs zur Bahnhofsunterführung am Weseler Bahnhof, bedrängt. Wie die Polizei mitteilte, drohte die Gruppe mit einem Messer – ohne es zu zücken – und forderte den Jugendlichen dazu auf, seine In-Ear-Kopfhörer herauszugeben.