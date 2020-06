Isselstraße : Bagger schaffen Platz für Weseler Millionen-Projekt

Wesel Die Wohnungsbaugenossenschaft Wesel (WBW) hat mit dem angekündigten Abriss der beiden Wohnblocks Isselstraße 24 bis 28 begonnen. Die Bausubstanz der Häuser mit dem rötlichen Backstein aus den 1920er Jahren sei alt, die Wohnungen seien wirtschaftlich nicht mehr tragbar, betont die Geschäftsführung.

Auf dem Grundstück sollen nach Ende der Abbrucharbeiten zwei neue Blöcke (Architekt: Fred Störmer, Wesel) für rund sechs Millionen Euro entstehen. Statt bisher zwölf Wohnungen werden 28 Wohneinheiten Platz finden, wobei im linken Bereich ein zweigeschossiger Bau mit vier Wohnungen und ein Bürogebäude vorgesehen sind, in das die Wohnungsbaugenossenschaft selbst einziehen wird. Aktuell hat die WBW ihren Sitz an der Gantesweilerstraße. Das große Mehrfamilienhaus an der Isselstraße wird so aussehen wie das breits neue rechts nebenan. Die Mietwohnungen sollen im Frühjahr 2022 bezugsfertig sein. Anfragen gibt es bereits.