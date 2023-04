Saison beginnt im Mai Baden im Kreis Wesel - in diesen Badeseen ist Schwimmen erlaubt

Das Naturfreibad Bettenkamper Meer in Moers feiert in diesem Jahr am Sonntag, 7. Mai, Saisoneröffnung. Es bietet eine nutzbare Wasserfläche von etwa 5000 Quadratmetern, aufgeteilt in Schwimmerbereich und Nichtschwimmerbereich mit Wasserrutsche. Der Eintritt kostet drei Euro – für Vielnutzer gibt es Ermäßigungen. Es hat montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr sowie am Wochenende und an Feiertagen von 10 bis 20 Uhr geöffnet.