In Schepersfeld droht Leerstand Warum der Babymarkt nach knapp 22 Jahren schließen muss

In wenigen Wochen wird es in Wesel einen weiteren Leerstand geben. Diesmal aber nicht (wie so oft) in der Innenstadt, sondern im Stadtteil Schepersfeld. Genauer gesagt Am Schepersfeld 48. Dort befindet sich – umrahmt von mehreren Autohäusern – seit mittlerweile knapp 22 Jahren der Weseler Babymarkt, der zunächst als Baby-Möbelmarkt gestartet war. Am Samstag, 8. Juni, beginnt dort der große Räumungsverkauf, der spätestens am Samstag, 22. Juni, endet. Denn dann wird das in Dorsten ansässige Familienunternehmen (siehe Infobox) das Kapitel Wesel schließen.