Ärger um gesperrte B 8 in Wesel Lippeschlößchen-Chef kocht vor Wut

Normalerweise freut sich Ullrich Langhoff, wenn Menschen sein Restaurant Lippeschlößchen an der B 8 in Wesel betreten. Doch auf den Besuch des Trios, das sich dem 66-jährigen Gastronom am Mittwochmittag vorgestellt hat, hätte Ullrich Langhoff gerne verzichtet. Denn die Frau und die beiden Männer, allesamt Mitarbeiter des Landesbetriebes Straßen NRW, überreichten ihm eine „Anliegerinformation“, die ihn in Rage bringt. In dem Schreiben heißt es unter anderem, dass demnächst mehrere Teilstücke der B 8 im Bereich der Lippebrücke saniert würden und deshalb eine Vollsperrung der Straße vom 30. September bis 16. Oktober erforderlich sei. „Diese Vollsperrung bedeutet für Sie als Bewohner des Bereiches Lippeschlößchen, dass die Zufahrt zu Ihren Häusern mit einem Pkw nicht mehr möglich ist.“ Und weiter heißt es, dass während dieser Zeit Parkmöglichkeiten an der Frankfurter Straße in Lippedorf genutzt werden könnten.