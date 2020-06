Umleitungen : B 8-Baustelle führt Verkehr durch City

Blick von der B 58 in Höhe des Lippestadions Richtung Wesel auf die Südring-Kreuzung mit der B 8. Fahrer mit Ziel Rees müssen wegen der Bauarbeiten jetzt geradeaus den Weg durch die Stadt nehmen und werden zur B 70-Abzweigung jenseits der Bahnlinie Emmerich-Oberhausen gelenkt. Foto: Fritz Schubert

Wesel Auf dem Südring beginnen jetzt die umfangreichen Arbeiten an der Fahrbahndecke, den Regenwasserabläufen und Rohrleitungen. Das sorgt bis Mitte September für Behinderungen und Umleitungen zulasten der Innenstadt.

Pendler, Durchreisende im Fernverkehr und Ortsansässige müssen sich in Wesel jetzt auf einschneidende Verkehrsbehinderungen einstellen. Denn auf dem Südring ­(B 8) beginnen die umfangreichen Arbeiten an der Fahrbahndecke, den Regenwasserabläufen und den Rohrleitungen (wir berichteten). Das sorgt bis Mitte September – also gut drei Monate lang – für Behinderungen und Umleitungen zulasten der City.

Der neuralgische Punkt des Vorhabens ist die Südring-Kreuzung zwischen Zitadelle und Rheinbrücke, an der B 8 und B 58 aufeinandertreffen. So lange die B 58-Südumgehung noch nocht fertig ist, trägt sie die Hauptlast des B 58-West-Ost-Verkehrs zwischen A 3 und A 57 sowie des B 8-Nord-Süd- Verkehrs und gilt deshalb als einer der verkehrsreichsten Knoten im Kreis Wesel. Zuständig für die Baustelle ist die Regionalniederlassung Niederrhein des Landesbetriebs Straßen, der sich hier nun auf die Sanierung des Abschnitts zwischen Herzogenring (Amtsgericht) und Schillstraße (Zitadelle) konzentriert.

Info Intermezzo auf dem Weg zur Rheinbrücke Nebenbaustelle Parallel zu den Arbeiten auf dem B 8-Abschnitt Südring wird es auch eine vergleichsweise kleine Baustelle auf dem B 58-Teilabschnitt Roonstraße geben. Denn von Montag, 20., bis Samstag, 31. Juli, wird dort auf der Kreuzung Bismarckstraße gearbeitet. In diesem Bereich läuft der Verkehr dann nur einspurig in Richtung Rheinbrücke.

Wesentlich betroffen ist ab sofort der Verkehr in Richtung Rees. Denn es geht los mit Arbeiten auf dem Stück von der Schillstraße bis zur Pastor-Bölitz-Straße (Willibrordi-Dom). Nach Abschluss dieser Arbeiten startet ab Montag, 29. Juni, in gleicher Richtung der nächste Bauabschnitt zwischen Pastor-­Bölitz-Straße und Herzogenring (Amtsgericht). Dieses Vorhaben soll am Samstag, 25. Juli, enden.

Wer von Voerde/Dinslaken über die B 8 nach Rees will, wird an der Zitadelle ebenso umgeleitet wie derjenige, der von der linken Rheinseite kommt und nach Rees fahren möchte. Die Umleitung erfolgt auf der (Noch-)B 58 über Schillstraße, Roonstraße, Kaiserring und Schermbecker Landstraße zur B 70 und von dort links ab über die Hagerstownstraße weiter über die Emmericher Straße (L 7) in Richtung Rees.

War der von Rees kommende Verkehr bis dahin nicht von Umleitungen betroffen, so wird er sich ab Anfang August einen neuen Weg nehmen müssen. Dann beginnen Sanierungsarbeiten in die andere Richtung. Dafür werden die beiden Fahrspuren vom Herzogenring zur Schillstraße voll gesperrt. Die Arbeiten, die in mehrere Bauabschnitte unterteilt sind, starten am Montag, 3. August, in Höhe der Einmündung der Straße Am Westglacis und enden voraussichtlich Mitte September an der Südring-Kreuzung.

Die Umleitung verläuft ab der Feldmark über die Emmericher Straße und Hagerstownstraße zu den B 58-Abschnitten Schermbecker Landstraße, Kaiserring, ­Roonstraße und Schillstraße zur Südring-Kreuzung. Ortskundige werden die jeweiligen Bauabschnitte innerstädtisch umfahren können.