Kostenpflichtiger Inhalt: Schermbecker Landstraße : SPD will vierspurigen Ausbau der B 58 anschieben

Nahe der Rosenstraße ist der für den Ausbau freigelassene Streifen neben der B 58 deutlich zu sehen. Foto: Fritz Schubert

Wesel Die Schermbecker Landstraße in Wesel soll ab der an der Hagerstownstraße ankommenden Südumgehung vierspurig zur Autobahn 3 führen. Die Genossen fordern zügige Planung für einen Baustart in etwa vier Jahren.