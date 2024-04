Fahrer verletzt Pkw prallt gegen Baum und überschlägt sich mehrfach

Auf der B 58 in Schermbeck kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Tesla. Die Bundesstraße musste zunächst für die Rettungsarbeiten voll gesperrt werden. Laut Auskunft der Polizei war ein 54-jähriger Dorstener gegen 19 Uhr von Schermbeck kommend auf der B 58 in Richtung Dorsten unterwegs. Rund 500 Meter vor der Anschlussstelle zur Autobahn 31 kam der Fahrer mit seinem Wagen aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte dieser mit einem Baum, wurde durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn zurückgeschleudert, überschlug sich mehrfach und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Dorstener hatte großes Glück und konnte noch selbst aus dem Wagen steigen. Er verletzte sich nach ersten Angaben nur leicht, wurde nach der Erstbehandlung durch einen Notarzt vor Ort aber doch ins Krankenhaus gebracht. Nach der Vollsperrung konnte die Polizei den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeiführen. Da nicht sicher war, ob der Hochvolt-Akku des Teslas bei dem Unfall beschädigt worden war, kontrollierte die Feuerwehr mittels Wärmebildkamera das Fahrzeug.