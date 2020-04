Plattform im Internet : Azubis stellen Kontakt zu Helfern her

Wesel Kai Quinders aus Voerde und Lukas Dymski aus Wesel haben eine Internetseite erstellt. Unter www.azubis-helfen.de bieten sie mit weiteren Auszubildenden Hilfe an. Sogar Nachhilfeunterricht für Schüler haben sie im Angebot.

An die Azubis können sich jedoch nicht nur Menschen wenden, die etwa Hilfe beim Einkaufen benötigen. Lukas Dymski und Kai Quinders war es besonders wichtig, auch an die jungen Leute zu denken. Wer gerade nicht zur Schule geht, der kann auch seine üblichen Nachhilfestunden nicht wahrnehmen. „Aber die Fragen und Unklarheiten bleiben ja trotzdem“, sagt Dymski. Daher bieten die Azubis den jungen Leuten Nachhilfe zum Beispiel via Videochat an. Wer jetzt gerade vor Prüfungen stehe, brauche nicht auch noch den zusätzlichen Stress, auf die irgendwann wieder stattfindende Nachhilfe zu warten, sagen die beiden.