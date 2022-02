Chance für Azubis der Volksbank Schermbeck : An der FOM Ausbildung mit Bachelor-Studium verbinden

Schermbeck Die Volksbank Schermbeck kooperiert mit der Weseler Hochschule FOM. Angehende Bankkaufleute können neben ihrer Ausbildung einen Bachelor-Studiengang belegen.

Auszubildende der Volksbank Schermbeck haben erstmals die Möglichkeit, ihre Ausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise zum Bankkaufmann mit einem Dualen Studium in Wesel zu verbinden. Die Auszubildenden können zwischen den Bachelor-Studiengängen Business Administration, Finance & Banking sowie International Management wählen. Neben der akademischen Ausbildung sammeln sie so praktische Erfahrungen bei einem wichtigen Arbeitgeber aus der Region.

Termine im Frühjahr Die FOM bietet regelmäßig Infoveranstaltungen an. Eine Auflistung findet man auf der Homepage unter dem Stichwort Terminkalender. Die nächsten Veranstaltungen zum Thema Bachelor-Studium finden im Weseler Hochschulzentrum, Großer Markt 7, am 3. März, am 7. April und am 10. Mai jeweils um 17.30 Uhr statt.

Aber auch für Firmen bietet ein Duales Studium ihrer Auszubildenden Vorteile. Das Angebot eines berufs- oder ausbildungsbegleitenden Studiums für die eigenen Mitarbeiter ist ein wertvolles Instrument, diese zu finden, zu qualifizieren und zu binden. „Man kann sich somit als wertvoller Arbeitgeber positionieren und sich im Kampf um Fachkräfte einen Vorteil verschaffen“, ist Birgit Lippmann, die Geschäftsleiterin des Weseler Hochschulzentrums FOM, überzeugt. Viele Kooperationen seien in der Region schon geschlossen worden. „Eine Kooperation mit der FOM“, so Birgit Lippmann, „geht dabei immer auch mit erhöhter Sichtbarkeit des eigenen Unternehmens einher. Der Partner wird auf unserer Homepage genannt, kann Stellenanzeigen kostenlos auf unserer Stellenbörse inserieren und bekommt zudem Zugang zum FOM-eigenen Portal Myfom, der es ermöglicht, die Studienverläufe und Fortschritte der eigenen Mitarbeiter einzusehen und so noch gezielter den Theorie-Praxis-Transfer zu fördern.“ Insgesamt wolle die FOM für ihre Kooperationspartner ein verlässlicher Partner sein und gehe daher auch regelmäßig in den Austausch, lade zu interessanten Sonderveranstaltungen ein und könne den Unternehmen auch die Expertise einer großen Dozentenschaft zukommen lassen.

Die 1991 gegründete und 1993 staatlich anerkannte FOM bietet Studiengänge für Berufstätige und Auszubildende an. Die Wurzeln der FOM liegen im Ruhrgebiet: Inzwischen zählt die Hochschule über 57.000 Studierende an Hochschulzentren in 35 Städten Deutschlands und in Wien. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist die FOM die größte Präsenzhochschule in Deutschland und übertrifft damit sogar die TU München und die Universität zu Köln.