Awo im Kreis Wesel warnt : 8000 Arbeitsplätze in freier Wohlfahrtspflege gefährdet

Kreis Wesel Die Awo im Kreis Wesel schlägt in der Corona-Krise Alarm. Für kleinere oder wenig solvente soziale Anbieter werde die gegenwärtige Hilfe der öffentlichen Hand nicht ausreichen.

(RP) Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) im Kreis Wesel warnt, dass die wirtschaftlichen Einschränkungen in der Corona-Krise viele soziale Träger in schwere Nöte bringen könnten. Mit einem offenen Brief haben sich die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft am Mittwoch dieser Woche auch an die Lokal- und Kreispolitik gewandt und um Unterstützung geworben. 8000 Arbeitsplätze seien im Bereich der freien Wohlfahrtspflege durch die Krise bedroht.