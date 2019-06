Wesel : AVG holt dritten Platz bei Deutschem Musikfest

Sechs Musikstücke, die symbolisch für die Kulturen der Erdteile stehen, wurden einstudiert. Foto: Schule

Wesel Großer Erfolg für die Bläserklasse 6a des Andreas-Vesalius-Gymnasiums in Wesel: Die hat am Wochenende Deutschen Musikfest in Osnabrück ihr Können unter Beweis gestellt und in ihrer Altersgruppe einen ausgezeichneten dritten Platz erreicht.

Etwa 15.000 Musiker aus Deutschland und einigen Nachbarländern hatten sich für vier Tage in Osnabrück eingefunden. Das Deutsche Musikfest findet nur alle sechs Jahre und immer in einer anderen Stadt statt und wird von der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände ausgerichtet. Neben öffentlichen Konzerten auf 30 Bühnen fanden unterschiedliche Wertungsspiele und Wettbewerbe für sämtliche Kategorien und die vielfältigsten Besetzungen der Blasmusik statt. Der Schirmherr des Musikfests, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, sprach am Sonntag auf dem Domplatz und dankte allen Mitwirkenden und Organisatoren für ihr Engagement. Neben den Schülern der Bläserklasse 6a unter der Leitung ihres Musik- und Klassenlehrers Markus Werner fuhren drei weitere Schüler der Stufen 6 bis 8 mit, die die Klasse am Schlagwerk unterstützten. Auch einige Eltern begleiteten die Klasse, um beim Transport der Instrumente zu helfen und auch kräftig zu applaudieren.

Für die AVG-Musiker ging es am Samstagvormittag los. Da für Busse in der Innenstadt bei der Ankunft in Osnabrück kein Platz mehr war und ein Fußmarsch durch die Fußgängerzone mit allen Instrumenten in kürzester Zeit zu schwierig war, musste ein geplanter kurzer öffentlicher Auftritt in der Innenstadt ausfallen. Dafür konnte sich die Bläserklasse nach einem gemeinsamen Mittagessen in der Festhalle in Ruhe auf das eigentliche Ziel der Fahrt, den Bläserklassenwettbewerb, vorbereiten.

Der Wettbewerb für Bläserklassen fand in der Aula der Ursulaschule unweit des Osnabrücker Domes statt. Den AVGlern stand am Samstag um 15.30 Uhr eine 45-minütige Bühnenzeit vor einer vierköpfigen Jury zur Verfügung. Das Thema des Wettbewerbs für Bläserklassen, die in zwei Leistungsstufen antreten konnten, war: „Unsere Welt klingt bunt“. Dazu hatte sich die Bläserklasse zusammen mit AVG-Lehrer Markus Werner ein vielfältiges Programm ausgedacht: Sechs verschiedene Musikstücke, die symbolisch für die Kulturen verschiedener Erdteile stehen, wurden ein halbes Jahr lang einstudiert. Eine Rahmenhandlung machte den etwa 20-minütigen Vortrag rund: Katy fällt kein neuer Song ein – sie träumt davon, dass sie um die Welt reist. Im Traum begegnet sie beispielsweise einer Japanerin, einer nordamerikanischen Ureinwohnerin oder einem italienischen Pizzabäcker.

Jedes Kind bringt ein Musikstück mit und schenkt Katy auch noch eine magische Blume, die typisch für das jeweilige Land ist. Als sie eine der bunten Blüten berührt, erklingt plötzlich ein Ton. Weitere Töne erklingen – Farben werden auf diese Weise zu Tönen! Ein bewegender Vortrag, der beim Wettbewerb viel Zustimmung fand.

(RP)