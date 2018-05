Wesel : AVG siegt bei Sparda-Spenden-Wahl

Wesel Große Freude beim Weseler Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG): Wie schon 2017, so landete die Innenstadt-Schule auch in diesem Jahr bei der Sparda-Spenden-Wahl ganz oben auf dem Siegertreppchen. Das Preisgeld in Höhe von 6000 Euro wird die Genossenschaftsbank mit Sitz in Düsseldorf demnächst auf das Konto des AVG-Fördervereins überweisen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus Nikolei

Auf einem guten vierten Platz gelandet ist das Weseler Konrad-Duden-Gymnasium, das sich über 4000 Euro freuen kann. Insgesamt hatten 435 Schulen aus dem Geschäftsgebiet der Sparda-Bank West in den Kategorien "große", "mittlere" und "kleine Schulen" mitgemacht.

Einen großen Anteil am Erfolg des Andreas-Vesalius-Gymnasiums hatte auch diesmal wieder Oberstudienrat Peter Reinecke, der in den vergangenen Wochen Kollegen, Schüler und deren Eltern animiert hat, den AVG-Wettbewerbsbeitrag unter dem Motto "Wir lassen der Kreativität freien Lauf!" im Internet anzuschauen. Am Ende wurden 7847 Stimmen (2017: 7276) für das Projekt "Grundschulforscher am AVG" gezählt. Im Rahmen des Projektes kommen Weseler Grundschüler alle zwei Wochen ins AVG, um dort unter Anleitung von Oberstufenschülern zu experimentieren.



zurück

weiter

Das Konrad-Duden-Gymnasium war erfolgreich mit seinem Schulprojekt "Kulturelles Zentrums am KDG - KultZ", das stolze 6402 Stimmen erhalten hat.

(RP)