Exo-Handschuh : AVG-Schüler entwickeln Kunsthand

Wesel Mit ihrer Erfindung wollen die Tüftler Menschen mit motorischen Problemen helfen.

Sieben jugendliche Tüftler des Leistungskurses Informatik vom Andreas-Vesalius-Gymnasium (AVG) sind in diesen Wochen dabei, eine Art Kunsthand zu entwickeln. Das „Exo-Handschuh“ genannte Gerät soll als Hebehilfe für Menschen mit motorischen Problemen dienen. Für die Entwicklung wurden die AVG-Schüler beim VDE-Technikpreis in Bochum mit 500 Euro gefördert.

Zwei konkrete Beispiele erläutert Schüler Samuel Schulz, der Teil des Entwicklerteams ist: „Wenn ältere Leute zum Beispiel nicht mehr genug Kraft haben, eine Flasche zu öffnen, könnte unsere Erfindung helfen. Der Gyro-Sensor auf den Fingerkuppen soll die Aktionen der Hand erkennen und über dem Mikro-Controller auf dem Handrücken die Bewegungen bei Bedarf unterstützen. Das könnte auch Personen helfen, die zum Beispiel sehr zitterig sind, indem die Hand dann stabilisiert wird.“ Aber auch bei anderen Tätigkeiten, wie Fließbandarbeiten oder anstrengendem, langem Schreiben an der Tastatur, könnte die Erfindung der Weseler eine große Hilfe sein, sind sich die Jugendlichen sicher. Klingt sehr einleuchtend, findet auch Schulleiterin Dorothée Brauner. Sie würde sich als erste zur Verfügung stellen, um den Exo-Handschuh zu testen: „Ich finde das sehr spannend, ein wirklich tolles Forschungsprojekt. Der Nebeneffekt ist, dass sich die Schüler richtig für eine Sache begeistern und sich voll darauf einlassen.“

Seit Beginn des Jahres arbeiten die sieben AVG-Schüler im Alter von 16 und 17 Jahren an ihrer „Kunsthand“ – und konnten bereits erste Erfolge feiern: Beim VDE-Technikpreis haben sie es von 30 Bewerbern schon unter die ersten zehn geschafft, was ihnen nicht nur die Möglichkeit brachte, ihr Projekt in Bochum zu präsentieren. Sie erhielten zusätzlich 500 Euro für die Weiterentwicklung.