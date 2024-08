Polizei nimmt Schermbecker fest Mit Drogen am Steuer erwischt

Am Montag gegen 20 Uhr kontrollierten Polizisten auf der Mittelstraße in Schermbeck einen 34-jährigen Autofahrer. Bei der Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente, dass der Schermbecker unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein sofort durchgeführter Drogen-Vortest verlief positiv. In dem Fahrzeug befanden sich zudem verschiedene Betäubungsmittel, darunter auch „harte Drogen“, zudem vier Mobiltelefone sowie Betäubungsmittel-Utensilien, die auf einen Handel mit Drogen hinweisen. Außerdem stellte die Polizei Geld in „szenetypischer Stückelung“ sicher, wie es heißt. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Auf der Polizeiwache entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.