Hamminkeln : Autobahnanschluss: Brünen verliert, Wesel gewinnt

Bringt ein Anschluss an die A 3, die hier die B 70 überquert, die Lösung für Verkehrsprobleme? Foto: Jana Bauch (jaba)

Hamminkeln Der Gutachter spricht sich für eine West-Nord-Tangente aus. Doch diese Umgehung bringt Brünen mehr Verkehr, weil sie einer neuen A 3-Auffahrt an der B 70 dienen würde – wegen Wesels Südumgehung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Planungsausschuss nannte Verkehrsgutachter Thomas Rödel erstmals offizielle Zahlen zu einer möglichen A 3-Anschlussstelle Hamminkeln-Brünen und zwei Brüner Umgehungsvarianten im Osten oder West-Nord. Die Projekte stehen so im Bundesverkehrswegeplan und dienen mit einer neuen Auffahrt dem Verkehrsabfluss der im Bau befindlichen Weseler Südumgehung. Deshalb hatten die Städte Hamminkeln und Wesel das Gutachten in Auftrag gegeben. Nun gibt es aktuelles Zahlenmaterial. Doch das Dilemma bleibt. Mit einer A 3-Anbindung fließt automatisch mehr Verkehr nach und um Brünen. Die Entlastung möglicher Umgehungen ist – wegen der Verteilungseffekte in unterschiedlichem Ausmaß – hingegen begrenzt. Unklar ist zudem, ob die Prognosezahlen reichen, um eine neue Straße zu finanzieren. Einer Umgehung wird seit Jahren in Brünen das Wort geredet. Gewinner wäre Wesel, das im Zuge der neuen Südumgehung statt über die Schermbecker Landstraße (B 58) un den Verkehr über die B 70 auf die A 3 fließen lassen könnte.

Für die Hamminkelner könnte die B 70 die falsche Autobahnanschlussstelle sein, der Anschluss am Molkereiweg, der von Wesel verhindert wurde, würde im Hamminkelner Stadtgebiet für wesentlich mehr Entlastungen sorgen. Wesel profitiert, Hamminkeln, so Bürgermeister Bernd Romanski, „müsste die Kröte schlucken“. Sein Fazit: „Wir befinden uns in einer extrem schwierigen Situation. Beim Anschluss Molkereiweg hätten wir das Problem nicht.“ Brünens Handel und Gewerbe sehen eine Umgehung skeptisch. Sie fürchten den Verlust von Kunden, die bisher im Ort einkaufen.

Thomas Rödel favorisierte eine West-Nord-Tangente für Brünen, nachdem er drei Varianten vorgestellt hatte. Erstens: Autobahnanschluss an der B 70 ohne Ortsumgehung Brünen. Zweitens: Autobahnanschluss an der B 70 mit westlich-nördlicher Ortsumgehung über die Brüner Höhen. Drittens: Autobahnanschluss B 70 mit östlicher Ortsumgehung, wie sie zur Zeit im Bundesverkehrswegeplan steht. Variante zwei würde die stärkste Entlastung für Brünen bringen, eine A3-Auffahrt ohne Umgehung würde in der Prognose bis 2030 zwischen zehn und 40 Prozent je nach Abschnitt mehr belasten. Variante drei verhindert hingegen nicht den Kiesschwerverkehr im Ort, entlastet zudem nicht die Hamminkelner Straße von Motorrädern. Dort wird mit einer Warntafel gerade eine Aktion gefahren.

Damit ist klar, dass es keine wirkliche Lösung gibt. Für Trasse zwei sieht der Bürgermeister weitere Hindernisse: größter Flächenverbrauch und das Naturschutzgebiet Brüner Höhen. Eine „Schlüsselfrage“ (Rödel) stellte Bruno Lipkowsky (SPD): „Reichen die Verkehrszahlen aus für die Finanzierung einer Umgehung?“ Der Gutachter war da verhalten. Es gehe auch darum, dass die Entlastungswirkung auch für das Umfeld stark sein müsse, um damit die Notwendigkeit zu begründen. Ansonsten, so Rödel: „Ich gebe keine Prognose, wo das Projekt in der Priorisierung landet. Das Gutachten ist nur ein erster Schritt.“ Nun vertieft sich erstmal die Politik in die Expertise. „Die Punkte Flächenverbrauch und ökologische Belange fehlen“, merkte Johannes Flaswinkel (Grüne) an. Wilfried Fenske (SPD) träumte bereits von der Umgestaltung der Brüner Ortsmitte, wenn der Verkehr reduziert wird.

(thh)