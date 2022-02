Auto in den Fluss gefahren : Polizei rettet in Wesel zwei Personen aus dem Rhein

Am Montagabend gegen 19.15 Uhr liefen bei den Leitstellen der Polizei und der Feuerwehr in Wesel mehrere Notrufe auf. Ein Auto soll an der Hafenstraße in den Rhein gefahren sein, hieß es.

Dies konnte an der Unfallstelle bestätigt werden, teilte die Polizei etwa eine Stunde später mit. Feuerwehr, die Wasserschutzpolizei und die Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und konnten zwei Personen retten. Die Personalien standen zunächst noch nicht fest. Die Geretteten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst war auch völlig unklar, warum das Auto in den Fluss gefahren war. Zeugen, die Beobachtungen gemacht hatten, wurden noch am Abend befragt. Weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich mit der Polizei in Wesel in Verbindung zu setzen unter Tel. 0281 1070.

