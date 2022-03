Zwei Menschen gerettet : Auto stürzt in Wesel in den Rhein - drei Vermisste

Auto stürzt in Wesel in den Rhein - drei Vermisste

Update Wesel Nach dem Sturz eines Autos in den Rhein im Landkreis Wesel werden drei junge Menschen vermisst. Zwei weitere Menschen konnten am Montagabend gerettet werden. Die Unfallursache ist noch unklar.

Die Bergung des Fahrzeugs könne erst am Morgen bei Tageslicht weitergehen, sagte ein Sprecher der Polizei am frühen Dienstagmorgen. Zuvor waren zwei Insassen (17 und 20 Jahre) aus dem Rhein gerettet worden. Das Fahrzeug war nach Angaben der Polizei am Montagabend an der Hafenstraße in den Fluss gefahren.