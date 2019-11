Unfall an Schermbecker Landstraße : Auto fährt in Grillimbiss „Schlemmerecke“ in Wesel

Auto fährt in Grillimbiss „Schlemmerecke“ in Wesel

Unfall in Wesel. Die Schlemmerecke liegt an der Schermbecker Landstraße. Foto: Arnulf Stoffel

Wesel Unfall in Wesel: Ein Wagen prallte gegen einen Grillimbiss. Die genauen Hintergründe sind noch unklar.

(sep) An der Schermbecker Landstraße in Wesel hat sich am Vormittag ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer fuhr am späten Vormittag gegen die Wand des Grillimbisses Schlemmerecke. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Polizei geht aber nach ersten Erkenntnissen von einem internistischen Notfall aus. Die Raesfelder Straße wurde gesperrt. Der Fahrer war vermutlich im Bereich Kurze Stege unterwegs, verlor dann die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr quer über die Schermbecker Landstraße gegen den Imbiss. Ob er verletzt wurde und wie schwer, das ist noch unklar.