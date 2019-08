Wesel Personen verletzten sich nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

Am Mittwoch gegen 14.50 Uhr ist aus ungeklärter Ursache ein PKW in einer Garage an der Straße An der Stadtgärtnerei in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte den VW Touran. Das Feuer beschädigte nicht nur den Wagen, sondern auch das Garagentor. Personen verletzten sich nicht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.