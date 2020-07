Ramona Krampe (24) : Auszubildende besteht in der Männerwelt

Auszubildende besteht in der Männerwelt

Ramona Krampe und Uwe Retzmann, der gleichzeitig auch Lehrlingswart für Krefeld und den linken Niederrhein ist, verstehen sich gut. Er will sie weiter fördern. Foto: Franziska Rother

Schermbeck Ramona Krampe hat 2018 eine Ausbildung zur Tiefbaufacharbeiterin begonnen und war damit in NRW erst die dritte weibliche Auszubildende in den vergangenen zehn Jahren. Jetzt ist sie fertig – mit der besten Leistung ihrer Schule.

Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Auf Ramona Krampe trifft dieses Sprichwort wohl eindeutig zu, denn sie schlägt die gleiche Berufsrichtung ein wie ihr Vater und ein Bruder. Das Ungewöhnliche: Die 24-Jährige hat sich 2018 für eine Ausbildung zur Tiefbaufacharbeiterin entschieden. Damit ist sie in NRW die dritte weibliche Auszubildende in den vergangenen zehn Jahren.

Nachdem die gebürtige Dorstenerin, die in ihrer Freizeit gerne Inliner fährt und reitet, zunächst als Leiharbeiterin bei einer Kanalreinigungsfirma tätig war, wollte sie bei der Firma Retzmann Bauunternehmen Tief- und Straßenbau in Schermbeck als Aushilfe auf dem Bau Erfahrungen sammeln. Obwohl sie diese Stelle aus privaten Gründen nicht antreten konnte, ergab sich die Chance, ihren Wunsch dennoch bei demselben Unternehmen durch den Beginn ihrer Ausbildung wenige Monate später zu erfüllen.

Jetzt ist Krampe ausgelernt – und das mit der besten Leistung ihrer Schule. Die Leidenschaft für das Handwerk ist aber über die letzten Jahre geblieben: „Am liebsten pflastere und asphaltiere ich.“ Die 24-Jährige ist bei dem im Jahr 2016 gegründeten Unternehmen gut angekommen und will sich auf Kanal- oder Straßenbau spezialisieren. Was dann kommt, bleibt abzuwarten. Retzmann wünscht sich aber das Beste für seinen Schützling, möchte Krampe optimal fördern: „Die Leute müssen sich auch weiterentwickeln. Meine Aufgabe ist es nicht, ihnen die Zukunft zu verbauen, auch wenn das bedeutet, dass Ramona vielleicht in ein paar Jahren bei der Kommune arbeiten würde.“