Jan Trillenberg (21) Bocholt ist Dualer Student International Management for Business and Information Technology (IMBIT). Für alle, die sich demnächst bewerben müssen, hat sie ein paar Tipps:

„Oft bekommst du am Ende des Bewerbungsgesprächs die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Chance solltest du in jedem Fall nutzen. Überlege dir im Vorfeld, welche Fragen du stellen möchtest. Die Frage „Was erwartet mich in den ersten 90 Tagen als neuer Azubi in Ihrem Unternehmen?“ hat mir besonders weitergeholfen. So habe ich erfahren, welche Tätigkeiten mich erwarten.“