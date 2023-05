Neue Schau öffnet am Sonntag Doppelausstellung: „Wer sagt was?“

WESEL · Jürgen Borchert und Twan Schutten präsentieren gemeinsam ihre Werke. Eröffnung der Ausstellung ist am Sonntag. Was die Schau so ungewöhnlich macht.

19.05.2023, 09:04 Uhr

Twan Schutten (li.) und Jürgen Borchert stellen aus. Foto: hesse

Von Thomas Hesse

(thh) Was uns zwei Künstler in ihrer jeweils individuellen Bild- und Formsprache zu sagen haben, ist der interessante Ansatz der Doppelausstellung im Atelier an der Johann-Sigismund-Straße 3. Hier wirkte auch die verstorbene Marlene Lipski, die bekannte Weseler Künstlerin mit den blauen Haaren. Ihr Mann ist Jürgen Borchert, und er zeigt nun zusammen mit Twan Schutten, gebürtiger Niederländer und ebenfalls aus Wesel, eine Werkschau der besonders interessanten Art.