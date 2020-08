In der Volksbank Schermbeck : Ausstellung macht Lust auf Kurse

Schermbeck In der Volksbank Schermbeck zeigt die Schermbecker Kursleiterin Marie-Luise Derwing-Franz, was die Teilnehmer erwartet, wenn sie sich im September für einen der drei Kurse „Papier – kunstvoll gestaltet. Blumenpracht aus Papier gemacht“ anmelden.

Die drei inhaltsgleichen Kurse zur Gestaltung von Blumen aus Papier finden in Schermbeck und in Wesel statt. Am Dienstag, 8. September, beginnt in Schermbeck der erste Kursus. Zehnmal treffen sich die Teilnehmer zwischen 10 und 11.30 Uhr zum „Workshop am Vormittag“. Wer einen „Workshop am Abend“ bevorzugt, kann sich für den ebenfalls am 8. September beginnenden Kursus anmelden, der an zehn Abenden zwischen 18 und 19.30 Uhr in Schermbeck stattfindet. Ein Schnupperworkshop wird am Wochenende 12. und 13. September zwischen 10 und 15 Uhr in Wesel angeboten.