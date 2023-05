Ausstellung in Wesel Bilder und Skulpturen in alter Trapphalle

Die alte Industriearchitektur an der Trappstraße mit ihren hohen Hallen erinnert an Weseler Unternehmensgeschichte. Der raue Charme der abgearbeiteten Backsteingebäude hat etwas besonders an sich. Hier ist auch ein Atelier, und hier haben Künstler Raum. Mehrere Jahre lockten dazu Kunstausstellungen und Aktionen. Nun kündigt HAN Schröder – das ist Hans-Jürgen Schröders beziehungsreicher Künstlername – für den 20. und 21. Mai an, dass die diesjährige und vorläufige letzte Atelierausstellung auf dem ehemaligen Trappgelände in Wesel mit Künstlern aus Wesel und Köln kommt. Das was sich hier abspielt heißt programmatisch „Totallokal“ und diesmal plus „I am strange“. Vier Weseler Kreative und ein Kölner bestreiten die Veranstaltung, bei der Malerei, großformatige Ölbilder, Schmuck, Skulptur und Lesung zu sehen und zu hören sind.