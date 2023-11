Ausstellung in Wesel Die Fotos einer Menschenfreundin

Wesel · In der Zentrale der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe in Wesel werden Erinnerungen an die 2012 verstorbene RP-Fotografin Karin Koster wach. Hier sind Bilder aus ihren Zeiten in Wesel zu sehen. Über ihre Arbeit wird auch in einem neuen Buch berichtet.

09.11.2023 , 11:47 Uhr

Wesel in den 80er und 90er-Jahren 10 Bilder Foto: Karin Koster

Von Thomas Hesse