Ausstellung im Schloss Ringenberg : Kunst und Möbel fürs Schloss

Hamminkeln Acht Künstler nutzen das großartige Raumgefühl im Schloss Ringenberg. „Mobilia“ heißt die Ausstellung des Kulturraums Niederrhein. Sie lotet die Grenzen zwischen Kunst und Design aus.

Die kreative Art der Bemöbelung von Rittersaal und Kaminraum in den hohen, lichten Räumen von Schloss Ringenberg bedeutet nicht nur die garantierte Spannung zwischen Historie eines klassischen Wasserschlosses im Grünen und städtischer Kunst aus Düsseldorf mit einem gewissen Anspruch. Sie ist auch reizvolle Aufgabe, Einzelkunstmöbel aus verschiedenen Versatzstücken im Raum so zu platzieren, dass sie optische Aha-Effekte beim Zuschauer auslösen. Kurator Wilko Austermann stand vor einer interessanten Herausforderung, Raum und Wirkung aufeinander abzustimmen. Das Ergebnis ist absolut sehenswert. Acht Künstler aus dem Rheinland tragen mit ihren Arbeite dazu bei.

„Mobilia – Möbel in der Kunst“ heißt die Schau, die vom 18. Mai bis 18. Juli an altehrwürdiger Stätte zu sehen ist. Der Titel passt auch zur inhaltlichen Neumöblierung des Schlosses. Es ist die erste Ausstellung am neuen sogenannten Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg. Der Kulturraum Niederrhein ist mit im Spiel, insgesamt handelt es sich bei der Ringenberger Veranstaltung um ein Kooperationsprojekt des MMIII Kunstvereins Mönchengladbach, des in Geldern ansässigen Kulturraums, dessen Geschäftsführerin Ingrid Misterek-Plagge bei der Vorstellung in dieser Woche dabei war, dem Verein Leistende Landschaft und Schloss Ringenberg. Sie betonte, dass es künftig „ein dichteres Kulturprogramm geben wird“ nach dieser ersten coronabedingt aufgeschobenen Ausstellung. „Es geht wieder los in der Nach-Baegert-Gesellschaft-Zeit“, sagte Bürgermeister Bernd Romanski (SPD).