Ausstellung im Lehrerhaus in Dingden : Feine Kunst in rauer Kulturbaustelle

Christa (l.) und Monika Scheper vom Dortentwicklungsverein zeigen die Bilder von Anne Dinnendahl im Lehrerhaus. Foto: Thomas Hesse

Dingden Der Dorfentwicklungsverein zeigt Bilder der 2020 verstorbenen Künstlerin Anne Dinnendahl in den Räumen am alten Lehrerhaus – mitten im Ortskern. Die Bilder sind zu verkaufen, um die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes zu finanzieren.

„Komma gucken“ prangt als Schriftzug am Fenster des Eckhauses an der Weberstraße und dem historischen, denkmalgeschützten Lehrerhaus. In diesem Jahr soll die Sanierung des wegen seines erhaltenen Ursprungszustandes einmaligen Bauwerks starten. Noch aber sieht es rau aus, die Wände haben lange keine neue Farbe gesehen. Deckenlöcher starren offen. Trotzdem lohnt sich der Blick. Der Verein Dorfentwicklung Dingden hat dort eine Ausstellung mit Werken der im Ortsteil geborenen und sehr erfolgreichen Künstlerin Anne Dinnendahl zusammengestellt.

Über 20 klein- und großformatige Arbeiten hängen im Lehrerhaus. Es ist der typische Stil Dinnendahls mit einer Mischtechnik, die in gedeckten Naturtönen Torbögen, Rundfenster und grob gemauerte Wand darstellt und der Struktur des Steins in Collagen mit Papier eine dritte Dimension verschafft. Papier mit sichtbaren Veränderungen des Schaffensprozesses und Farbe sind ihre einfachen Mittel. Gold veredelt gelegentlich das Gemäuer und verleiht den Strukturen etwas Herrschaftliches und Reliefartiges. Damit umzugehen bleibt dem Betrachter überlassen, Dinnendahl hat bewusst auf Bildtitel verzichtet.

Das alles ist stillebenartig, lebt aber auf durch die bewegte Oberfläche. Was wohl auch mit gebauter Rauheit zu tun hat, die Anne Dinnendahl in ihrem Atelier im Schloss Ringenberg so oft um sich hatte. Christa und Monika Scheper vom Dorfentwicklungsverein haben die Bilder aus Familienbesitz bekommen und können sie verkaufen. So soll eine Großspende zusammenkommen, um den Eigenanteil für die Sanierung des Lehrerhauses im Dorfkern zu stemmen.

Anne Dinnendahl stammt aus einer Künstlerfamilie und wurde 1940 in Dingden geboren. Ihre Eltern waren Franz Dinnendahl und Trude Dinnendahl-Benning, die am Niederrhein insbesondere bekannt sind für die beeindruckende, zeitgenössische Glasmalkunst der Kirchenfenster in St. Pankratius Dingden, St. Mariä Himmelfahrt Marienthal und Christus König Ringenberg.

Die Familie Dinnendahl hatte ihren Wohnsitz und ein Atelier im Schloss Ringenberg, wo auch Anne schon früh ihr großes Interesse an künstlerischer Arbeit entwickelte. Im Jahre 1957 zog die Familie – Vater Franz war im Krieg verstorben – nach Düsseldorf-Kaiserswerth. Hier lebte und arbeitetet sie als freischaffende Künstlerin. Zuvor hatte sie an der Kunst- und Werkschule Pforzheim studiert, war Schülerin von Fritz Vahle (Malerei), Kurt Weber (Bildhauerei und Modellieren) und Karl Schollmeyer (Kunstgeschichte.

Ab 1965 nahm Anne Dinnendahl an zahlreichen Einzelschauen und Ausstellungsbeteiligungen teil, unter anderem bis 1980 regelmäßig an der „Winterausstellung/Große Kunstausstellung NRW in Düsseldorf“. Auf internationalen Kunstmessen war sie vertreten durch Galeristen, Kunstverleger und Kunsthandel. Im Jahr 2007 kam sie zurück nach Dingden. 2014 stellte sie im Heimathaus aus.

Anfang 2020 starb sie beinahe unbemerkt von der Öffentlichkeit. Ihr jüngerer Bruder Johannes Dinnendahl schrieb vor einiger Zeit: „Das künstlerische Werk Anne Dinnendahls, das sich keiner besonderen Stilrichtung zuordnen lässt, hat sich über einen Zeitraum von nun fünf Jahrzehnten konsequent und kontinuierlich weiterentwickelt. Dabei sind Stilbrüche und Richtungsänderungen ausgeblieben.“