Wesel/Hamminkeln : Wesel will 570 Lehrern Computer kaufen

Info

Wesel Der Rat der Stadt Wesel hatte in seiner Sitzung am 23. Juni 2020 beschlossen, dass alle Schulen in Wesel mit digitaler Infrastruktur ausgestattet werden. Dazu gehört auch, dass neben der Hardware ebenfalls die notwendige Software, wie zum Beispiel Tools für Videokonferenzen oder datenschutzkonforme Messenger-Dienste, bereitgestellt wird. Zudem wurde per Dringlichkeitsbeschluss am 31. Juli 2020 entschieden, mit den Fördermitteln des Bundes und Landes weitere Endgeräte zu bestellen. Dazu wird der Rat der Stadt Wesel am 1. September 2020 nachträglich einen Genehmigungsbeschluss fassen.