Kontroverse Debatte um den Haushalt : Politiker drängen auf eine Sparpolitik

Idee Die Fragestunde für Bürger, die in Hamminkeln zu Rats- und Ausschusssitzungen vorgeschaltet wird, ist ein basisdemokratisches Element und wird nicht übermäßig, aber oft genutzt. Doch was ist mit Live-Streaming direkt aus Sitzungen? Dazu gab es keinen Beschluss. Die Grünen beantragten, das Thema zu prüfen. In der Stadt Nottuln gebe es Streaming aus Sitzungen, freigeschaltet auf der dortigen städtischen Homepage.

Probleme Das Thema erscheint als eine komplexe Sache, denn es geht auch um das Recht am Bild. Rechtlich wäre das Streaming zwar möglich, Bürgermeister und Politik müssten es dulden. Doch wer von Verwaltung oder Politik nicht derart öffentlich werden will, kann verweigern. Auch die Übertragung der Fragestunde für Bürger vor den Sitzungen ist nicht einfach so machbar.