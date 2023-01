Nach Verschönerungsarbeiten soll es im März 2023 losgehen Neue Pächter übernehmen Ausflugslokal Am Jäger

Vor allem an den Wochenenden sind Spaziergänger, die zuvor das Wildgatter im Naturschutzgebiet Diersfordter Wald durchstreift haben, nur zu gerne in den Landgasthof Am Jäger eingekehrt. Entweder um dort Kaffee und Kuchen zu genießen oder etwas Herzhaftes zu bestellen. Doch seit Anfang 2023 bleibt in dem schmucken Gasthaus, das im Sommer 2021 neu eröffnet wurde, die Küche kalt.