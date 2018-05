Wesel: Ausfälle und Änderungen im Zugverkehr

Wesel Wegen Bauarbeiten verkehren teilweise auch Busse im Schienenersatzverkehr.

Der Abschnitt Mehrhoog - Arnhem Centraal ist zwischen Montag, 21. Mai, 4.40 Uhr, und Montag, 28. Mai, 4.40 Uhr, ebenfalls gesperrt. Auf den Abschnitten Oberhausen Hbf - Oberhausen-Sterkrade sowie Voerde - Wesel können die Züge in dem genannten Zeitraum jeweils nur ein Gleis befahren. Daraus ergeben sich folgende Änderungen für die Linien RE 19, RB 32 und RB 35 von Abellio:

Die Züge verkehren in dem genannten Zeitraum zu geänderten Fahrzeiten. Auf der Strecke Bocholt - Wesel starten die Züge jeweils zur Minute :05 (statt, wie gewohnt zur Minute :33) ab Bocholt. In der Gegenrichtung starten die Züge zur Minute :35 (statt, wie gewohnt zur Minute :02) ab Wesel. In Wesel besteht ein Anschluss von/zur Linie RE 19 nach Düsseldorf Hbf und Arnhem Centraal.