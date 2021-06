Ausbildungsserie : Arbeitsagentur appelliert – „In Ferien aktiv sein!“

Kreis Wesel Berufsberater wie Ekkehard Kühne helfen jungen Menschen bei der Suche nach einer Lehrstelle. Denn davon gibt es im Kreis Wesel noch genug.

Eine besondere und für die Agentur neue Ferienaktion wird am Mittwoch, 14. Juli, ab 15 Uhr eine Skype-Konferenz sein. Etwa 30 Teilnehmer, eventuell auch mehr, werden dazu gezielt eingeladen. Die Berufsberatung stellt angemeldeten Jugendlichen dann passende Ausbildungsstellen vor. In Dinslaken, Moers, Kamp-Lintfort und Wesel geht es bereits am Mittwoch, 30. Juni, 14 Uhr, um offene Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich – unter anderem für Büromanagement sowie Groß- und Außenhandel. Anschließend ab 16 Uhr geht es um Handwerksberufe wie Estrichleger oder Glaser.. Am Donnerstag, 1. Juli, 14 Uhr, werden Stellen im sozialen Bereich und im Gesundheitswesen vorgestellt – etwa Tiermedizinische Fachangestellte/r, Pflegefachman*frau, Kaufmann*frau Gesundheitsweisen. Die Anmeldungen dazu sind per Mail an [email protected] zu richten. Am Montag, 23. August, findet zudem eine digitale Ausbildungsmesse Wesel/Kleve „Last Minute in die Ausbildung“ auf www.webmessen.de statt. Auch für Arbeitgeber gibt es was Wichtiges: Die Ausbildungsprämie für Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau halten, wird für ab 1. Juni 2021 beginnende Ausbildungen von 2000 auf 4000 Euro erhöht. Die Ausbildungsprämien plus für Betriebe, die ihr Ausbildungsniveau steigern, erhöht sich von 3000 auf 6000 Euro.