Ausbildungsinitiative Kreis Wesel präsentiert von Altana (Folge 6) Hilfestellungen auf dem Weg in die Lehre

Gefühlt vergeht kein Tag, an dem nicht irgendein Unternehmens- und/oder Handwerksvertreter beziehungsweise Politiker öffentlichkeitswirksam erklärt, dass (mal wieder) längst nicht alle Lehrstellen besetzt werden können und gleichzeitig zahlreiche junge Leute keinen Ausbildungsplatz finden. Dabei werden gerade in den nächsten Jahren, wenn Millionen Arbeitnehmer aus der Babyboomer-Generation in den Ruhestand treten, Fachkräfte in praktisch allen nur denkbaren Bereichen gesucht. Was also tun?