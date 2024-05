Ausbildung im Kreis Wesel Wie sich Karrieren nach der Ausbildung entwickeln können

Marina Gajewiak (34) stammt aus Wesel, wohnt in Dinslaken und hat dort auch ihr Abitur gemacht. Sie ist verheiratet und hat eine Stieftochter. Zu Schulzeiten absolvierte sie mehrere Praktika bei Byk – auch im Marketing – sowie im Hotelfach, zudem leistete sie einen Ferienjob bei ihrem zukünftigen Ausbildungsunternehmen. Ihre Ausbildung zur Lacklaborantin begann sie 2009. Sie ist also nun im 15. Jahr bei Byk, kam vom Lack- über das Kunststofflabor in die Marketingabteilung. „Zwischenstation hatte ich noch in Lehrte bei einem Altana-internen Start-up als Entwicklerin im Forschungsbereich. Mir persönlich hat das in der Weiterentwicklung sehr geholfen“, weiß Marina Gajewiak zu berichten.