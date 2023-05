Ausbildungsinitiative Kreis Wesel Schüler und Firmen profitieren von Praktika

Erfahrung sammelte er anschließend in Düsseldorf bei so bekannten Firmen wie der Metro, der Messegesellschaft und Deichmann sowie später noch bei der Volksbank Rhein-Lippe in seiner Heimatstadt Wesel. 2018 stieg er dann ins Familienunternehmen ein, wo er sich mittlerweile als Geschäftsführer um alles kümmert, was nicht unmittelbar mit dem handwerklichen Bereich – beispielsweise Auftragsannahme, Abrechnung, Kundenkontakt etc. – zu tun hat. Zu seinem Aufgabenbereich gehört übrigens auch die Betreuung der Schülerpraktikanten, die oft durch die sogenannten sozialen Medien oder durch Lehrer auf den Meisterbetrieb aufmerksam werden. „Ich finde es sehr wichtig, dass die jungen Leute interessante Tage bei uns verbringen, dass sie etwas davon haben und sich nicht langweilen. Deshalb führe ich mit jedem Interessenten zunächst ein kurzes Gespräch, damit ich etwas von ihm erfahre und er weiß, was da auf ihn zukommt.“ Bei der Borgmann Haustechnik GmbH möchte man den Praktikanten den wahren Berufsalltag zeigen. „Wir nehmen die jungen Leute auch mit zu Rohrbrüchen von Toiletten. Wir zeigen ihnen also auch die Schattenseiten des Berufs. Man darf nämlich nicht alles rosarot zeichnen, sondern muss die Realität zeigen.“ Die Praktikanten bei Borgmann sind also auch bei Wind und Wetter auf den Baustellen, wo körperliche Arbeit einfach dazugehört. Wobei Sebastian Borgmann auch weiß, dass Angestellte einer Haustechnikfirma auch sehr viel Positives erleben. „Wenn man beispielsweise einer Seniorin hilft, ihr Badezimmer barrierefrei umzubauen, das sie vorher nicht nutzen konnte, dann ist das schon ein schönes Gefühl – und man erfährt so viel Dankbarkeit.“ Auch sei kein Tag wie der andere. Immer müsse man Ideen entwickeln, um das eine oder andere Problem zu lösen. „Für Menschen, die gerne tüfteln und handwerklich begabt sind, ist das schon ein toller Beruf.“