Ausbildung im Kreis Wesel „Immer authentisch bleiben“

Zu den typischen Fragen gehört auch die, wo man sich in fünf Jahren sieht. Hier rät Thannheiser-Rumpf, „ehrlich und authentisch zu bleiben“. Sich dabei zu verstellen, „wäre sehr, sehr schade“. Im Zweifelsfall weiß man ja sowieso nicht, was das Unternehmen gerne hören möchte. Persönliche Zukunftspläne und Aufstiegswünsche müssen nicht mit den Interessen eines Unternehmens kollidieren. Die Byk Chemie beispielsweise fördert berufsbegleitende Studiengänge und versucht auch sonst, Kontakt zu ehemaligen Auszubildenden zu halten. In der Hoffnung auf Rückkehr. Hegmann, der wegen guter Leistungen seine Lehre im kommenden Jahr verkürzt beenden kann, denkt bereits an ein Studium. Und an eine weitere Zukunft bei Byk.