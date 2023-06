Ausbildungsinitiative Kreis Wesel „Wer Bock hat, kann’s im Handwerk weit bringen“

Okay. Abgesehen davon, dass in den nächsten Jahren Millionen Arbeitnehmer der Babyboomer-Generation (bis Jahrgang 1964) in den Ruhestand treten und somit Millionen Jobs frei werden, muss sich auch sonst kein junger Mensch fürchten, irgendwann in seinem Leben arbeitslos zu werden. Vor allem dann nicht, wenn er seine berufliche Laufbahn im Handwerk begonnen hat. Denn egal, ob jemand beispielsweise Lust am Backen, am Werkeln, am Mauern, Streichen, an der Arbeit mit Holz oder Metall, am Schrauben oder am Tüfteln allgemein hat: Alle werden immer genug zu tun haben und auf dem Arbeitsmarkt begehrt sein. Vor allem auch die Mitarbeiter im Ausbaugewerbe.