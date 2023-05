Ausbildung im Kreis Wesel Beim Speed-Dating Lehrstellen entdecken

Es nehmen natürlich auch junge Leute selbst Kontakt mit ihm auf. Haben diese noch überhaupt keine Vorstellung, was sie Beruflich einmal machen wollen, verweist Nico Heuing auf den Bereich Berufsorientierung der Arbeitsagentur. Kommt aber jemand mit konkreten Vorstellungen, dann macht der Projektkoordinator den Interessenten ganz konkrete Angebote. Ein Beispiel. „Wenn jemand Kaufmann für Büromanagement werden will, frage ich, ob er schon Bewerbungsunterlagen hat. Falls er dies bejaht, schaue ich mir die Dokumente an und gebe Formulierungstipps. Ansonsten stelle ich ihm als Unterstützung gerne Mustervorlagen zur Verfügung. Außerdem schicke ich ihm gerne Stellenausschreibungen. Insgesamt betreibe ich also Hilfe zur Selbsthilfe“, wie er es gerne formuliert.