Ausbildungsinitiative Kreis Wesel präsentiert von Altana (Folge 3) Ausbildungsberufe mit besten Pespektiven

Der in Duisburg beheimatete Verband schreibt regelmäßig Schulen in der Region an, um ihnen einen Besuch in dem Truck zu ermöglichen. Der Technikkurs von Lehrerin Pia Westemeyer wurde jetzt in zwei Gruppen aufgeteilt. Während die erste hinter die Kulissen von Clyde Bergemann schauen konnte und erfuhr, dass hier in Wesel unter anderem Reinigungssysteme für Kraftwerke, Müllverbrennungs- und Biomasseanlagen entwickelt und produziert werden, begab sich die andere Gruppe zeitgleich ins Obergeschoss des Trucks. Hier bekamen die acht Achtklässler zahllose Infos rund um die Ausbildungsmöglichkeiten in der Metall- und Elektroindustrie. Und zwar von Berufecoach Katrin Schulz. Die machte mit ihrer lockeren und freundlichen Art tatsächlich richtig Lust darauf, sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Beispielsweise zeigte sie, dass ein Frühstück kaum möglich wäre, ohne Produkte der Metall- und Elektroindustrie. Sei es der Toaster oder die Kaffeemaschine, der Kühlschrank oder das Brotmesser.