Ausbildung im Kreis Wesel Warum sich Arbeitgeber umstellen müssen

Viele Jahrzehnte lang konnten sich (westdeutsche) Arbeitgeber in Sachen Personal mehr oder weniger gemütlich zurücklehnen. Denn in Zeiten, in denen viele Millionen Menschen nach einer Arbeitsstelle gesucht haben, konnten sich viele Unternehmen die „Rosinen“ unter oft zahlreichen Bewerbern herauspicken. Doch dieser Trend hat sich bekanntlich in den vergangenen Jahren umgekehrt. Auch wenn bundesweit noch immer 2,6 Millionen Menschen als Arbeitssuchende beziehungsweise Langzeitarbeitslose in den Statistiken von Arbeitsagenturen und Job-Centern geführt werden und Zehntausende junger Leute noch keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, gibt es einen Mangel an Fachkräften und Auszubildenden. Natürlich nicht in allen Branchen, aber in vielen. So beispielsweise in der Pflege, natürlich auch im Handwerk, in der IT-Branche – um nur einige wenige zu nennen.