Ausbildungsinitiative Kreis Wesel präsentiert von Altana (Folge 13) : Emmanuel Chinomso startet durch

Kreis Wesel Ein 33-jähriger Familienvater aus Nigeria profitiert von einem Klausenhof-Projekt und arbeitet bei Fensterbauer Knipping in Voerde. Dieses Arrangement erweist sich für beide Seiten als Glücksfall.

Das bestätigt auch Annette Thobe, pädagogische Mitarbeiterin an der Akademie Klausenhof, die Emmanuel Chinomso betreut. „Seit Februar befindet er sich in dem Projekt. Ab Juni ging es dann ans Eingemachte und kurz bevor er bei der Firma Knipping anfangen konnte, lag dann auch die Arbeitserlaubnis der Ausländerbehörde vor“, sagt Thobe. Auch eine Ausbildung wäre im Rahmen des Projekts eine Variante gewesen. Aufgrund der noch vorhandenen sprachlichen Barrieren kam das für Chinomso aber eher nicht in Frage. Als Produktionshelfer war er jedoch allemal eine gute Wahl.

Willi Knipping, der 1980 in das von seinem Vater Bernhard vor 51 Jahren gegründete Unternehmen einstieg, betrat mit der Teilnahme an dem Arbeitsmarktprojekt „völliges Neuland“. Aktuell beschäftigt er am Hauptsitz in Voerde sowie in der Filiale in Oberhausen 48 Mitarbeiter. Die Kunststoff- und Aluminiumfenster werden in Voerde gefertigt. Eine Ausbildung kann man bei Knipping sowohl im Büro als auch in der Fertigung absolvieren.